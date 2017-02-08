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اليوم.. اجتماع الوداع لحكومة شريف إسماعيل قبل إعلان التعديل الوزاري
08
فبراير
2017
06:43 AM
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يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، الاقتصادية والأمنية والخارجية والسياسية
ويعتبر الاجتماع هو الأخير لحكومة شريف إسماعيل بتشكيلها الحالي قبل إرسال القائمة النهائية لمجلس النواب في جلسة الأحد المقبل الموافق 12 فبراير الجاري للتصويت عليها. ويناقش الاجتماع ملف استيراد السلع الأساسية من الخارج، وكذلك الدواجن والأمصال ورؤوس الماشية لضبط الأسعار، والعمل على تخفيض الأسعار حتى تكون في متناول المواطن البسيط. ووفقا للمصادر فإن التعديل الوزاري يشمل ما لا يقل عن 8 وزارات، أبرزها: |الزراعة، والري، والتعليم، والتعليم العالي، والشئون القانونية، والسياحة، والاستثمار، والصحة|.
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