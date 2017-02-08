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هالة أبو السعد: الحكومة مسئولة عن أزمة اختفاء الأرز وارتفاع سعره
08
فبراير
2017
05:44 AM
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قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، |إن تضارب القرارات الحكومية بشأن تصدير واستيراد أو أسعار السلع الإستراتيجية يتسبب في أزمات يعاني منها المواطن|، لافتة إلى أن أزمة نقص الأرز وارتفاع سعره تتحملها الحكومة
وأضافت لـ|فيتو|، أن ضعف الرقابة سبب أيضا في الأزمة، مشيرة إلى أن تهريب الأرز للخارج لصالح البعض، أدى إلى اشتعال الأزمة.وطالبت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة، بضرورة تفعيل الرقابة على تداول السلع الإستراتيجية مثل الأرز والسكر وغيرها حتى لا يتسبب احتكارها في زيادة معاناة المواطنين.
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