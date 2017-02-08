القبض على أحد المتهمين في حادث غرق مركب رشيد بالبحيرة

دمنهور -(أ ش أ): تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من إلقاء القبض على أحد المتهمين المتورطين في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام سواحل مدينة رشيد، والذي وقع في سبتمبر العام الماضي وأسفر عن مصرع 203 أشخاص، وإنقاذ 164 شخصا بمعرفة القوات البحرية وحرس الحدود، والقبض على 30 متهما من مالكي المراكب وأطقمها وسماسرة الهجرة غير الشرعية

كان قد تلقى اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير ادارة البحث الجنائى يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الدلنجات من ضبط حسين . ع . ب (48 عاما – مزارع) ومقيم بمركز الدلنجات، المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إداري مركز شرطة رشيد ( غرق مركب الرزق باذن الله للهجرة غير الشرعية ووفاة 203 من مستقليها ) والسابق اتهامه في 4 قضايا متنوعة ( نصب - هجرة غير شرعية – شيك - تبديد )، والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي.

يشار إلى أنه بالكشف عن المتهم بشبكة الأمن العام تبين وجود معلومات له بدولة إيطاليا لاتهامه بالإتجار بالبشر، وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق .

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