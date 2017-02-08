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الكرامة: ننسق مع التيار الديمقراطي حول قوائم المحليات
08
فبراير
2017
03:44 AM
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قال الدكتور محمد بسيوني الأمين العام لحزب الكرامة، إن حزب الكرامة ينسق حاليًّا مع التيار الديمقراطي؛ للتجهيز للمحليات، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم وضع قوائم وأسماء المرشحين للمحليات
وأضاف لـ«فيتو»، أنه جار العمل والتجهيزات حاليًّا، على الأسماء والقوائم التي تعد للانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إعلان الأسماء بعد إصدار قانون المحليات من البرلمان والذي يجرى دراسته حاليًّا بلجنة الإدارة المحلية بالمجلس.
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