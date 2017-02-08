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«اقتصادية البرلمان» تتهم المواصفات والجودة بعدم الفاعلية
08
فبراير
2017
02:44 AM
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اتهم الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الهيئة العامة للمواصفات والجودة بعدم القيام بدورها كما يجب في متابعة المنتجات في الأسواق المصرية
واستشهد النائب بالمنتجات التي تملأ الشوارع، وأغلبها مجهولة المصدر، وتتسبب في انتشار العديد من الأمراض.وأشار |الشريف| إلى أن السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات لا تتوقف عند سلع |بير السلم|، بينما هناك سلع مستوردة غير مطابقة وتمثل سموما في أجسام المصريين.كانت اللجنة في اجتماعها أمس الثلاثاء طالبت الهيئة العامة للمواصفات والجودة، بتقديم تقرير وافٍ حول المواصفات المصرية الملزمة وغير الملزمة التي تقوم بإصدارها عن الجودة.
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