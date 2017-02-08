التمثال المزيف ينقذ سائق من تهمة المتاجرة بالأثار في السويس

السويس-حسام الدين احمد قرر المستشار أحمد عز الدين المحامي العام لنيابات السويس، إخلاء سبيل سائق، بعد ثبوت عدم تورطه في تهريب قطع أثرية، وأن التمثال الذى عثر عليه بحوزته كان قطعة مقلده بحرفية

وكانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على السائق | جمال . م | 47 سنة، سائق سابق بمؤسسة الرئاسة، وبحوزته قطعة أثرية بكمين السخنة، بطريق السويس – السخنة.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة اثرية، لفحص التمثال للوقوف على ما اذا كان اثرى أم مقلد.

وأكدت اللجنة من خلال فحص التمثال والمادة المصنوع منها أنه قطعة مقلدة بعناية، وبحجم أصغر من القطعة الأثرية للتمثال الفرعوني، وأنه لا علاقة له بالأثار المصرية، وعقب ذلك أخلت النيابة سبيل السائق بضمان محل إقامتة بعد انتفاء التهمة عنه.

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