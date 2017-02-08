السويس- حسام الدين أحمد استقبل مستشفى السويس العام منذ قليل متهم محبوس على ذمة قضية، مصاباً بجروح بالرأس والقدم، بعد مشاجرة مع سجين أخر داخل سجن عتاقة العمومي، ويتم علاجه تحت حراسة أمنية

وكان اللواء دكتور مصطفى شحاته مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قسم عتاقة بالواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم محمد فتحي السيد 30 سنة، متهم بحرق قسم الأربعين، والسجين محمد إبراهيم طايع يقضي فترة عقوبة 3 سنوات في قضية حيازة مواد مخدرة وسلاح.

واستخدم السجين مطواة، كانت بحوزته وسدد ضربات للمتهم المصاب، فأحدث جرح قطعي بالقدم اليسرى، بطول 10 سم، وجرح قطعي بالرأس، وجرح قطعي بالأذن اليمنى، وفقا للتقرير الطبي بالمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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