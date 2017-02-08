العريش-(أ ش أ): تمكنت حملة أمنية نفذتها مديرية أمن شمال سيناء من ضبط 44 مطلوباً ومحكوماً عليهم، وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد مصدر أمني، أن الحملة تستهدف ضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام، موضحاً أن تم ضبط 22 محكوماً عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و11 محكوماً عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و7 محكوم عليهم في قضايا جنح الغرامات، و4 محكوم عليهم بالمخالفة.

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