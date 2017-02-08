-
رياضة
- تقرير.. أزمة مرتضى
- برشلونة يخسر خدمات «سواريز وروبرتو» في نهائي كأس ملك إسبانيا
- الزي الجديد للزمالك أمام الأهلي في السوبر
- تفاصيل قرعة دوري قطاعات القاهرة الكبرى للشباب مواليد 97
- أحمد حسن لـ«ON SPORT»: جوزيه سبب رحيلي من الأهلي
- تفاصيل قرعة دوري قطاعات القاهرة الكبرى مواليد 99
- النشرة الرياضية.. وفاة والد سيد عبد الحفيظ
- بالصور.. «الرياضة» تطلق المرحلة الثالثة من دور الشباب في بناء مصر
- «وايت نايتس» تحيي ذكرى أحداث الدفاع الجوي
- نتيجة قرعة دوري قطاعات القاهرة الكبرى مواليد 2002
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
رئيس الهيئة الهندسية: نحتاج عمال في مختلف المجالات للعمل بالمشروعات القومية
الإسماعيلية-إنجي هيبة: وجه اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رسالة لأبناء المحافظات ولاسيما صعيد مصر، مطالباً بسرعة التواصل مع المحافظين، للحصول علي فرصة عمل في المشروعات القومية التي تتولي تنفيذها القوات المسلحة، ومشيرا إلى الاحتياج لأيدي عاملة في تخصصات مختلفة منها النجارة والمحاره والنقاشة والسباكة وغيرها من الحرف للعمل بمشروع الإسماعيلية الجديدة
وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن يومية العامل الواحد تصل الي 200 جنيه، مع توفير السكن المناسب والوجبات والعلاج.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة باستقبال مايقرب من 200 عامل من التخصصات المختلفة من أبناء محافظة قنا للعمل بالمشروعات التنموية، التى يجرى تنفيذها بمحور قناة السويس، والذين يمثلون الدفعة الأولى لتلك المبادرة التى تهدف إلى القضاء على مشكلة البطالة بين الشباب المصرى، وتشغيل أكبر قدر ممكن من العمال من محافظات الوجه القبلى والمناطق النائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير فرص العمل، وتشغيل أكبر قدر ممكن من العماله المصرية، خاصة أبناء محافظات الصعيد للعمل بالمشروعات القومية العملاقة، التى يجرى تنفيذها بكافة ربوع مصر.
وأوضح أنه تم التنسيق على نقل العمال من محافظة قنا إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة بوسائل نقل حضارية وعلى نفقة القوات المسلحة، حيث بدأت الهيئة الهندسية بتوزيعهم على مواقع العمل طبقاً لخطة تشغيل تم إعدادها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة .
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)