الإسماعيلية-إنجي هيبة: وجه اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رسالة لأبناء المحافظات ولاسيما صعيد مصر، مطالباً بسرعة التواصل مع المحافظين، للحصول علي فرصة عمل في المشروعات القومية التي تتولي تنفيذها القوات المسلحة، ومشيرا إلى الاحتياج لأيدي عاملة في تخصصات مختلفة منها النجارة والمحاره والنقاشة والسباكة وغيرها من الحرف للعمل بمشروع الإسماعيلية الجديدة

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن يومية العامل الواحد تصل الي 200 جنيه، مع توفير السكن المناسب والوجبات والعلاج.

وأشار الوزير إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة باستقبال مايقرب من 200 عامل من التخصصات المختلفة من أبناء محافظة قنا للعمل بالمشروعات التنموية، التى يجرى تنفيذها بمحور قناة السويس، والذين يمثلون الدفعة الأولى لتلك المبادرة التى تهدف إلى القضاء على مشكلة البطالة بين الشباب المصرى، وتشغيل أكبر قدر ممكن من العمال من محافظات الوجه القبلى والمناطق النائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير فرص العمل، وتشغيل أكبر قدر ممكن من العماله المصرية، خاصة أبناء محافظات الصعيد للعمل بالمشروعات القومية العملاقة، التى يجرى تنفيذها بكافة ربوع مصر.

وأوضح أنه تم التنسيق على نقل العمال من محافظة قنا إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة بوسائل نقل حضارية وعلى نفقة القوات المسلحة، حيث بدأت الهيئة الهندسية بتوزيعهم على مواقع العمل طبقاً لخطة تشغيل تم إعدادها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة .

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