اخبار مصر
-
رياضة
- تقرير.. أزمة مرتضى
- برشلونة يخسر خدمات «سواريز وروبرتو» في نهائي كأس ملك إسبانيا
- الزي الجديد للزمالك أمام الأهلي في السوبر
- تفاصيل قرعة دوري قطاعات القاهرة الكبرى للشباب مواليد 97
- أحمد حسن لـ«ON SPORT»: جوزيه سبب رحيلي من الأهلي
- تفاصيل قرعة دوري قطاعات القاهرة الكبرى مواليد 99
- النشرة الرياضية.. وفاة والد سيد عبد الحفيظ
- بالصور.. «الرياضة» تطلق المرحلة الثالثة من دور الشباب في بناء مصر
- «وايت نايتس» تحيي ذكرى أحداث الدفاع الجوي
- نتيجة قرعة دوري قطاعات القاهرة الكبرى مواليد 2002
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
النساج أمينا عاما لجامعة قناة السويس
08
فبراير
2017
01:11 AM
بواسطة
الإسماعيلية - إنجي هيبة: أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين المهندس محمد مطفى النساج امينا عاما لجامعة قناة السويس
جاء القرار بترشيح من الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع