الإسماعيلية - إنجي هيبة: أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين المهندس محمد مطفى النساج امينا عاما لجامعة قناة السويس