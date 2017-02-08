البحيرة – أحمد نصرة: اعتمد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، بنسبة نجاح 67

31 %



وبلغ عدد المتقدمين للhمتحانات82 ألفا و 692 طالب وطالبة حضر منهم و 81 ألفا 993 وبلغ عدد الناجحين 55 ألفا و 188 طالب وطالبة بنسبة نجاح 31.67 %



وصرح محمد كامل صبرى، وكيل وزارة التربية والتعليم إدارة بندر دمنهور جاءت فى المركز الاول بنسبة نجاح بلغت 88.11% يليها فى المركز الثانى إدارة كوم حمادة بنسبة 74.56%، وإدارة إيتاى البارود فى المركز الثالث بنسبة 73.82%



كما اعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99.25 % حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 6233 طالب وطالبة حضر منهم 5313 ونجح منهم 5288 طالب وطالبة.

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