



وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن عملية الإحباط جاءت على خلفية توفر معلومات تفيد باعتزام إحدى العائمات بتهريب كمية من المخدرات داخل المياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر بنطاق قاعدة برنيس البحرية أمام سواحل أبو رماد.



وأضاف في بيان، أنه تم دفع عدد من الوحدات البحرية لتفتيش المنطقة المشار إليها، وأسفر البحث عن العثور على إحدى العائمات تحمل الجنسية اليمنية وعلى متنها 5 أفراد يحملون الجنسية اليمنية، وأثناء الاقتراب حاولت الفرار وتعاملت معها الوحدات البحرية باحترافية عالية وفقاً لقواعد الاشتباك.



وتابع الرفاعي أنه |أثناء تنفيذ حق الزيارة والتفتيش تم العثور على عدد (6) جوال يقدر وزنهم بحوالي (103) كجم من مخدر الهيروين الخام وتم اقتياد العائمة وطاقمها إلى أقرب نقطة بحرية وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم|.​

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