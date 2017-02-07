القاهرة- (أ ش أ): ينظم المكتب السياحي المصري ببروكسل -التابع لوزارة السياحة-، زيارة لوفد هولندي إلى الغردقة خلال الأسبوع الجاري يضم عدداً من مشاهير المجتمع الهولندي بهدف تسليط الضوء إعلامياً على المقصد السياحي المصري وعلى أمن وآمان البلاد

يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها المكتب السياحي في بروكسل، للعمل على دفع الحركة السياحية الوافدة من السوق الهولندي إلى مصر، والتي بدأت تؤتي ثمارها، بتسجيل الإحصائيات خلال شهر ديسمبر الماضي زيادة قدرها 24.1% مقارنة بذات الفترة من عام 2015.

وتضم الرحلة - التي تقام بالتعاون مع مع شركة تنظيم الرحلات الهولندية -Corendon-، ثلاثة مشاهير من المجتمع الهولندي، يُرافق كلاً منهم أحد أفراد أسرته إلى جانب مصور وصحفي متخصص بهدف تصوير ثلاث قصص مختلفة، تُسلط الضوء على الرحلة إلى مصر ومن المزمع نشر مقالات عن رحلة هؤلاء المشاهير في مجلة تعد من كبرى وسائل الإعلام الهولندية التي تُغطى زيارات المشاهير ويحرص على قراءتها ومتابعة جولاتهم عدد كبير من أفراد الشعب الهولندي.

والمشاهير الهولنديين الثلاث الذين يزورون مصر حالياً هم يوري فان جيلدر، رياضي في رياضة الجمباز، وشارك في العديد من البطولات الأولمبية والعالمية، وحصل على العديد من الميداليات، وروبرت شوماخر، طبيب في مجال التجميل وظهر في العديد من البرامج التليفزيونية وكان عضواً في الجمعية الهولندية لطب التجميل ثم رئيساً لها حتى عام 2005، وليزبيث لست، مغنية وممثلة بدأت مسيرتها الغنائية عام 1962 ولديها العديد من الألبومات الغنائية الناجحة.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة