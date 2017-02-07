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مصر: قانون إسرائيل بجواز الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين يعيق السلام
القاهرة- مصراوي: قالت وزارة الخارجية المصرية، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بتقنين أوضاع المستوطنات عاملًا مقوضًا لفرص حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، ويمثل افتئاتا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية
وأضافت الخارجية، في بيان صادر مساء الثلاثاء، أن القانون ترسيخ للوضع غير الشرعي للمستوطنات في مخالفة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.
وأشارت الخارجية إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوات أحادية الجانب من شأنه إعاقة الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
كان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بالقراءة الثالثة، صادق بشكل نهائي مساء أمس الاثنين، على قانون يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة لصالح الاستيطان.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، 60 عضوًا في الكنيست صوت لصالح القانون مقابل 52 ضده، ليعطي بذلك شرعية قانونية إسرائيلية للوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراض يمتلكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.
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