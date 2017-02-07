كفر الشيخ - إسلام عمار: استقبل أهالى منطقة تقسيم 4 المجاورة لمزلقان الإنشاء والتعمير بمدينة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، لاعب منتحب مصر القومي محمود حسن الشهير بـ|تريزيجيه|، بحفاوة بالغة، لحظة وصوله قادماً من القاهرة، عقب مشاركة المنتخب فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مؤخرًا بالجابون

وأعرب تريزيجيه عن سعادته باستقبال أهالي منطقته، له بالترحاب، موضحاً أنه كان يعلم من أشقائه بمدى مساندتهم وتشجيعهم له بصفة مستمرة.

وأكد لاعب منتخب مصرفي تصريحات خاصة لـ|مصراوى| أن جميع لاعبي المنتخب، والجهاز الفنى بقيادة مستر هيكتور كوبر، كان لديهم الهدف الأكيد بضرورة إحراز البطولة والعودة بكأسها لمصر، من أجل إسعاد الشعب، ولكن سوء الحظ وقف بالمرصاد.

وكشف أن سوء حالة الملعب، وارتفاع معدل الرطوبة، تسببا فى حدوث حالة من الإجهاد للاعبين، خلال مباريات البطولة، لكن مع عزيمة وإصرار الفريق كان يتحقق الفوز.

وأضاف: كانت مباراة المغرب هى الأصعب بالنسبة لهم، مشيراً إلى أنه سيغادر مسقط رأسه متجهاً إلى بلجيكا للعودة إلى صفوف فريقه فى الرابعة فجر الأربعاء.

وقال فى تصريحات خاصة لـ|مصراوى| إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لكل أفراد البعثة، وتحفيزهم وتوجيه الشكر لهم، أزال كل الهموم، حيث كانت كلماته كلها ثقة، ورفع من روح وعزيمة أفراد بعثة المنتخب.

وأضاف أن والدته وشقيقيه أحمد ومحمد هما |وش السعد الدائم عليه|.

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