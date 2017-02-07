الوادي الجديد – محمد الباريسي: اعتمد، اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، نتائج الفصل الدراسي الأولى للشهادتىن الابتدائية والإعدادية

وقال الدكتور غازي البنواني، مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح صحفي، إن نسبة النجاح الشهادة الابتدائية بلغت 92.3 ٪ بينما الإعدادية 82.8 %.

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