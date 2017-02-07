اخبار مصر
-
رياضة
- تقرير.. أزمة مرتضى
- ركلات الحظ تحبط ثنائي قطر في دوري أبطال آسيا
- هامبورج يطيح بكولونيا ويصعد لدور الثمانية بكأس المانيا
- التنمية سبورت يفوز على عرب غنيم 1-0 بدوري القسم الرابع
- تعرف على التشيكي «كرالوفيتش» المرشح لإدارة كلاسيكو العرب
- قائمة نادي الإسماعيلي أمام سموحة بكأس مصر
- الأهلي يصطدم بالزمالك في الجولة الأخيرة لدوري القطاعات 2001
- مروان محسن يوضح حقيقة تورط الجهاز الطبى للفراعنة فى إصابته
- قبل السوبر.. الزمالك ينهي أزمة سفر إبراهيم صلاح
- #100_سنة_قمة.. بالوثائق حقيقة أكبر انتصار في الديربي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتائج الشهادتين الإعدادية والابتدائية
07
فبراير
2017
23:41 PM
بواسطة
الوادي الجديد – محمد الباريسي: اعتمد، اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، نتائج الفصل الدراسي الأولى للشهادتىن الابتدائية والإعدادية
وقال الدكتور غازي البنواني، مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح صحفي، إن نسبة النجاح الشهادة الابتدائية بلغت 92.3 ٪ بينما الإعدادية 82.8 %.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع