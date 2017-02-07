بني سويف ــ أحمد كامل: احتجز مستشفى الصدر ببني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، مريض داخل غرفة العزل للاشتباه في إصابته بأنفلونزا الطيور

واستقبل مستشفى بني سويف العام، اليوم الثلاثاء، مريض يدعى| ب.ح. أ| 57 سنة، ومقيم إهناسيا الخضراء، مصابًا بأعراض أنفلونزا الطيور ورشح وزكام وارتفاع في درجة الحرارة، جرى تحويله مباشرة لمستشفى الصدر ببني سويف.

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة ببني سويف، سحب عينة من المريض لفحصها وتحليلها داخل المعامل المركزية لوزارة الصحة للتأكد من إصابته بأنفلونزا الطيور من عدمه.

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