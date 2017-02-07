شمال سيناء - أشرف سويلم: انفجرت عبوة ناسفة، مساء اليوم الثلاثاء، كانت مزروعة علي طريق ساحل البحر بجوار نادي الشرطة بمدينة العريش

وأكد مصدر أمني أن عناصر تكفيرية زرعت العبوة الناسفة، وحال اكتشاف القوات لمكانها ومحاولتها تفكيكها وعند اقترابها من العبوة فجرتها العناصر.

وأضاف المصدر أنه لم يسفر الانفجار على وقوع أية إصابات في صفوف القوات التي كانت خارج محيطه لحظة وقوعه.

وأكد مصدر أمني أن القوات أغلقت طريق ساحل البحر بمدينة العريش لتمشيط المنطقة بحثا عن عبوات ناسفة أو متفجرات أخرى.

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