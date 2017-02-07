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أسرة مصراوي تنعى والد الزميل ريمون الراوي
07
فبراير
2017
22:11 PM
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القاهرة - (مصراوي): تنعى أسرة |مصراوي| بمزيد من الحزن والأسى وفاة والد الزميل ريمون الراوي، مراسل محافظة المنيا
ويتقدم فريق العمل بالموقع بخالص التعازي لأسرة الفقيد.
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