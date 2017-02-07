الأقصر - محمد محروس : عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة معوقات استكمال مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك بطول 2700 متر





حضر الاجتماع مدير عام آثار الأقصر الدكتور مصطفى وزيري، ورئيس مدينة الأقصر علي الجزار، ومسئولي الإدارة الهندسية والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات، والشركة الوطنية.



واستعرض محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، سبل القضاء على معوقات المشروع وأبرزها وجود كابلات كهرباء واتصالات وخطوط مياه وصرف صحي بالطريق، موجها بإجراء كافة أعمال الرفع والمقايسات اللازمة لتحديد كافة المعوقات بصورة دقيقة، تمهيدا للبدء في استكمال المشروع.

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