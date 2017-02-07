الإسماعيلية - إنجي هيبة: كشف اللواء اركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، عن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة أول أمس للبدء في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة

وأكد كامل الوزير أن هناك مشروعات كبيرة يجرى تنفيذها حالياً منها المناطق الصناعية مثل مدينة الأثاث بدمياط وأخرى للصناعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب بورسعيد.

وأكد الوزير أنه يجري العمل حاليًا في 1800 مشروع في ذات الوقت من بينهم 300 قومي كبير بشركات وسواعد مصرية.

جاء تصريحات اللواء كامل الوزير خلال تفقده مشروعات أنفاق قناة السويس.

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