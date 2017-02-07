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بالصور.. أهالي بالشرقية يقتحمون مخزن سلع تموين: بقالنا كتير مصرفناش.. وخدنا حقنا
الشرقية – فاطمة الديب: هاجم عدد من أهالي مدينة القرين، التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، مخزن أحد بقالي التموين، اليوم الثلاثاء، وتمكنوا من الاستيلاء على كميات كبيرة من السلع التموينية
|إحنا معذورين في اللي عملناه.. بقالنا كتير مصرفناش تموين|؛ قالها أحد الأهالي، رافضًا ذكر اسمه لـ|مصراوي|، مضيفًا: |خدنا حقنا واللي عاوزين يعملوه يعملوه|.
وأوضح أحد شهود العيان، أن الأهالي هجموا على سيارة السلع التموينية فور حضورها إلى مخزن البقال |أ.أ|، وتجمهروا قبل عند تسليم السلع التموينية للبقال.
وأضاف الشاهد (الذي رفض ذكر اسمه) لـ|مصراوي|، اليوم الثلاثاء: |هجموا على السيارة وخدوا اللي فيها لأنهم بقالهم فترة من غير تموين|، منوهًا بأن الأهالي تجمهروا وفعلوا فعلتهم بسبب تأخر صرف الحصص الخاصة بهم، وحصلوا على السلع الخاصة بهم وبكميات كبيرة، وذلك فور دخول السيارة بالقرب من محل البقال التمويني.
من جانبه، نفى العقيد تامر السمري، رئيس مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، ما حدث جُملةً وتفصيلًا.
وأشار السمري، في تصريح خاص لـ|مصراوي|، أن مباحث التموين لم تتلق أية بلاغات بالواقعة، لافتًا إلى عدم تحرير أية محاضر بالواقعة المُشار إليها.
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