محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 52.12%

بني سويف ــ أحمد كامل: اعتمد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول، للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2016/2017 بنسبة النجاح العامة للطلبة النظاميين 52

21%.

وبلغت نسبة النجاح لطلبة للمنازل 29.8%، حيث تقدم للامتحان 42186 طالبًا وطالبةً |نطامي| حضر منهم 42007 ، كما تقدم 1334طالبًا |منازل| حضر منهم 1266.

وبلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 64.25%، تلتها إدارة ببا بنسبة نجاح 54.53%، ثم إدارة ناصر 54.17%، ثم إدارة اهناسيا 48.43%، فيما سجلت إدارة الواسطى نسبة 48.11%، تلتها إدارة الفشن بنسبة 38.95%، في حين بلغت النسبة بإدارة سمسطا 38.81%.

وجاءت نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، في مادة اللغة العربية 84.61%، والإنجليزية 71.8%، والدراسات 81.81%، والرياضيات 84.32%، والعلوم 87.76% ،والحاسب الالى 69.14%، والتربية الدينية 95.85%، والتربية الفنية 96.38%.

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