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محافظ بني سويف: البدء في إنشاء مدينة صناعية وزراعية على مساحة 70 ألف فدان
بنى سويف - (أ ش أ): أعلن المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، أن المحافظة بصدد تنفيذ الخطوات الأولى لإنشاء مدينة صناعية زراعية على مساحة 70 ألف فدان تحوي أول مجمع صناعي زراعي لإنتاج الدواء من النباتات الطبية والعطرية
وطالب حبيب - خلال تفقده محطة البحوث الزراعية بسدس مركز ببا، اليوم الثلاثاء، يرافقه كل من الدكتور أنور عيسى مدير المحطة الإقليمي لمصر الوسطى والدكتور خالد أحمد وكيل محطة بحوث سدس والمحاسب عادل ضيف الله رئيس المدينة - الباحثين بمحطة البحوث الزراعية بالعكوف على بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بزراعة النباتات الطبية والعطرية وحصر دقيق للأنواع المزروعة وآليات زيادة المساحات المزروعة بأنواع أخرى من هذه النباتات ومتطلبات زيادة جودة الأنواع بما يتوافق مع احتياجات السوق العالمي.
كما تفقد المحافظ بعض النباتات الطبية التي تقوم المحطة بزراعتها مثل نبات الأقحوان (الكلانديولا) ونبات الكرفس، مناقشاً استخدامات هذه النباتات والأبحاث التي نتجت عن زراعة هذه الأنواع لإمكانية الاستفادة منها.
كما تفقد حبيب المساحات المنزرعة بالقمح ضمن برنامج التهجين النوعي في القمح، مطالباً بإعداد دراسة وافية تتضمن كافة المعلومات الممكنة عن قمح المكرونة والمساحات المنزرعة منه وجدوى إنشاء مصنع مكرونة ببني سويف للترويج لهذا المشروع من خلال جمعية المستثمرين وغيرها.
واستكمل المحافظ جولته بزيارة لأحد المصانع العاملة في تجفيف وغربلة النباتات الطبية والعطرية وتصديرها حيث تابع خط الإنتاج بالمصنع، مطالباً رئيس المدينة بحصر كافة المصانع العاملة في هذا المجال بمركز ببا لبحث الاستفادة منها داخل منظومة متكاملة في مشروع المجمع الصناعي لإنتاج الأدوية.
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