أسوان - إيهاب عمران: أجرى أطباء مستشفى أسوان الجامعى، الكشف الطبى باستخدام أجهزة الأشعة الحديثة، على 5 مومياوات تم اكتشافهم بمقابر غرب أسوان، ورجحت المعاينة الأثرية إصابتهم بالسرطان

قال الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن هذه المومياوات تم اكتشافها عن طريق البعثة الإسبانية التى تعمل فى غرب المدينة، بالتعاون مع أساتذة من كلية الأثار بالجامعة، موضحاً أنهم اشتبهوا فى إصابتها بالسرطان، لذا تقرر عمل أشعة لها للتأكد من ذلك .

وأشار نصر سلامه مدير عام أثار أسوان والنوبة، إلى أنه لأول مرة سنتمكن بعد اجراء الأشعة وظهور التقرير الخاص بها من معرفة سبب الوفاة، وهل فعلاً كانوا مصابين بالسرطان أم لا؟ وسياعد هذا الكشف فى التعرف على الأمراض التى كانت منتشرة عند المصريين القدماء وطرق علاجهم لها وخاصة السرطان .

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