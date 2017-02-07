-
رياضة
- كاباييرو: لا ضغائن مع برافو
- الأهلي يعزي سيد عبد الحفيظ في وفاة والده
- البدري للدوليين: أمم أفريقيا انتهت وعلينا التركيز في السوبر
- صحيفة إنجليزية: فينجر يريد عودة النني من أجل استقرار أرسنال
- هاشتاج أبو تريكة يتصدر تويتر بعد استدعائه للتحقيق بتهمة الإرهاب
- عبد الحفيظ يعود للقاهرة لحضور عزاء والده
- نتائج الجولة الأولى للتصفية النهائية بدوري الجمهورية مواليد 99
- محمود طاهر للاعبي الأهلي الدوليين: شرفتوا النادي
- تقرير.. أزمة مرتضى
- طبيب الأهلي يعالج إرهاق اللاعبين بالثلج
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الفيديو والصور.. إجراء أشعة على 5 مومياوات بأسوان للتأكد من إصابتها بالسرطان
أسوان - إيهاب عمران: أجرى أطباء مستشفى أسوان الجامعى، الكشف الطبى باستخدام أجهزة الأشعة الحديثة، على 5 مومياوات تم اكتشافهم بمقابر غرب أسوان، ورجحت المعاينة الأثرية إصابتهم بالسرطان
قال الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن هذه المومياوات تم اكتشافها عن طريق البعثة الإسبانية التى تعمل فى غرب المدينة، بالتعاون مع أساتذة من كلية الأثار بالجامعة، موضحاً أنهم اشتبهوا فى إصابتها بالسرطان، لذا تقرر عمل أشعة لها للتأكد من ذلك .
وأشار نصر سلامه مدير عام أثار أسوان والنوبة، إلى أنه لأول مرة سنتمكن بعد اجراء الأشعة وظهور التقرير الخاص بها من معرفة سبب الوفاة، وهل فعلاً كانوا مصابين بالسرطان أم لا؟ وسياعد هذا الكشف فى التعرف على الأمراض التى كانت منتشرة عند المصريين القدماء وطرق علاجهم لها وخاصة السرطان .
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)