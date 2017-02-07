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«غزل المحلة» تطلق شرارة الاحتجاجات العمالية بسبب تدمير الصناعة الوطنية
07
فبراير
2017
20:30 PM
بواسطة
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