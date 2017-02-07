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والي: تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بأياد مصرية يوفر العملة الصعبة
كتب – أحمد علي:أكد المهندس علاء والي- رئيس لجنة الإسكان بالنواب، أن تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بـ|أياد مصرية| وبتنفيذ شركات المقاولات المصرية سيوفر العملة الصعبة |الدولار| للدولة ويعتبر دفعة للشركات المصرية، مؤكدًا أن هذا ليس بجديد على شركات المقاولات المصرية التى تمتلك القدرة والخبرة على تنفيذ جميع المشروعات القومية التى طرحتها الدولة أخيراً
وأشاد والي- في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء- بقدرة المقاول المصري على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وفقا للتوقيتات المحددة والمعايير المطلوبة ومدى التوافق مع تقنيات البناء الحديث، مؤكداً أن المصريين لديهم إرادة قوية وقادرون على تحقيق أهدافهم، والدليل على ذلك الانتهاء من قناة السويس الجديدة في خلال عام بتمويل وتنفيذ مصري، ولو انتظرنا التمويل الأجنبي أو سواعد غيرنا ما كان تحقق حلمنا فى إنشاء قناة السويس الجديدة .
ولفت والى إلى أن شركات المقاولات المصرية نفذ العديد من المشروعات العملاقة المصرية، مشيراً إلى أن مشروع العاصمة الإدارية عالمي، وأن دخول شركات المقاولات المصرية لتنفيذ المشروعات بها فرصة لتشغيل عدد كبير من العمالة المصرية وخفض نسبة البطالة وتنشيط الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن الشركات المصرية ستطبق كل القواعد والنظم العالمية المعمول بها حتى تستطيع المنافسة عالمياً، لأن مصر تذخر بعدد كبير من أبنائها في العالم يشيدون المدن والأحياء في ألمانيا والإمارات وغيرها من خلال إشرافهم على شركات المقاولات العالمية.
وطالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان الحكومة بدعم شركات المقاولات المصرية وتذليل الصعوبات التى تواجهم فى الوقت الحالى لفتح مجالات الاستثمار أمامهم فى المشروعات العملاقة وتحقيق التنمية.
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