



وأوضحت مكرم، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذه المطالب أول من نادي بها المصريون بالكويت، وذلك علي هامش زيارتها العام الماضي للكويت، حيث أكدوا صعوبة شحن جثامين المتوفين من أبناء الصعيد العاملين بالخارج إلي مطار سوهاج، مما يدفع أهل المواطن إلي استخدام مطار القاهرة أو الأقصر ثم الطريق البري لمحافظته ثم للقرية وغالباً تحدث حوادث تسبب سقوط ضحايا نظرا لطول الطريق ولسعيهم سريعا لدفن المتوفي، مما يضاعف من صعوبات الموقف.



وبدأت وزيرة الهجرة جهودها والتي بدأت برحلة جوية لمحافظة سوهاج، حيث التقت بالمحافظ وتعرفت علي المعوقات التي تواجه شحن الجثامين لمطار سوهاج مباشرة، والتي تمثلت في عدم وجود قرية بضائع أو حجر صحي، ومن ثم بدأت في مفاوضات مع وزارة الطيران لتذليل تلك العقبات ومتابعة تنفيذ الخطوات الإجرائية مع كل من وزارة الطيران والصحة والمحافظة، حتي تم اليوم اعلان السماح لأسر المتوفين بالخارج بشحن الجثامين مباشرة الي مطار سوهاج.

من جانبه، أكد شريف فتحي وزير الطيران المدني، أنه تمت الاستجابة للطلبات التي تقدمت بها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأصبح مطار سوهاج جاهزا من اليوم لاستقبال الجثامين التي يتم شحنها مشيرا إلي أن مطار سوهاج يعد مطاراً دولياً يستقبل جميع خطوط الطيران من مختلف أنحاء العالم.



وأضاف أن التعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نموذجاً للعمل الحكومي المتكامل بين الوزارات للوصول إلي الاستجابة لطلبات المواطنين .



وقال أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن وزيرة الهجرة تعمل دائما على تذليل كافة العقبات من أجل الاستجابة لمواطنين محافظات الصعيد من العاملين بالخارج، مشيرا إلي أن تعداد محافظة سوهاج يبلغ نحو ٥مليون نسمة بينهم نحو٣٠٠ ألف عامل بالخليج خاصة بالمملكة العربية السعودية والكويت، مضيفاً أن أزمة شحن الجثامين مباشرة لمطار سوهاج كانت من أهم المطالب، وهو الامر الذي يحقق تكريما لجثامين المتوفين بالخارج من أبناء المحافظة، والمحافظات المحيطة.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة