القاهرة- (أ ش أ): قال المهندس محسن صلاح- رئيس شركة المقاولون العرب، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى من متحف آثار عيون موسى بسيناء، مشيرًا إلى أن العمل بدأ بتنسيق الموقع العام من خلال أعمال التسوية والردم للأماكن العالية والتباب المرتفعة وردم المنخفضة منها، وإنشاء مدخل رئيسي بمسطح 2000م باستخدام خرسانة ملونة ذات لون بيج غامق من أكاسيد أمريكية الصنع للأرصفة واستخدام ألوان طبيعية للأرضيات حتى لا تتعارض مع ألوان المعالم الأثرية

وقال المهندس مبارك منصور مبارك- مدير فرع سيناء إنه تم عمل أسوار من حجارة الدلوميت السيناوي حول الآبار الأثرية لحمايتها وتركيبها على جانبي المشايات الداخلية للمتحف بالإضافة إلى تنفيذ عدد 5 خيام فوق الآبار من قماش التيفلون ذات الجودة العالية التي تتحمل أقصى ظروف الطبيعة من حرارة الشمس والأمطار وقد تم اختيار ألوانها بعناية شديدة لتكون متوافقة مع ألوان الأثار، وتم شدها على أعمدة من مواسير صلب عالي مقاوم قطر 220مم، بارتفاعات مختلفة مثبتة على قواعد خرسانية مدفونة.

من جانبه، صرح المهندس وائل العايق مدير مشروعات رأس سدر بأنه تم تنفيذ منظومة إضاءة للمتحف على أحدث النظم المتحفية العالمية المكشوفة وذلك باستخدام 206 أعمدة إضاءة مصنعة من الألومنيوم بطرق خاصة ومدهونة ببودرة الكتروستاتيك تم تركيبها على طول مدخل ومشايات المتحف كما تم تركيب 30 كشاف أب لايت بنظام ليد موفر للطاقة أعلى الآبار الأثرية ومسارات المتحف جميعها.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة