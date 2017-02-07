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وزير بترول «المعزول»: مرسي لم يكن مؤهلا للحكم
07
فبراير
2017
09:44 AM
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قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل، إن الرئيس المعزول محمد مرسي كان متخيلا أن حكم مصر سهل
وأضاف أن الإخوان لم يكونوا مؤهلين للحكم باعترافاتهم، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من قادتهم أعلنت أنهم لم يكونوا مؤهلين لإدارة البلاد في هذه الفترة.وأشار كمال في تصريح خاص لـ|فيتو|، إلى أن الإخوان لم يكونوا على علم ودراية بكل خبايا الدولة ومشكلاتها وتطلعاتها.
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