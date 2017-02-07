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«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بإلغاء عقوبة التظاهر دون تصريح
07
فبراير
2017
09:44 AM
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طالب الدكتور عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإلغاء عقوبة قانون التظاهر دون تصريح، لافتًا إلى وضع ملاحظات على مشروع القانون الذي قدمته حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق
وأضاف شكر في تصريح لـ«فيتو» أن عقوبة تخريب المنشآت لابد أن تكون من خلال قانون العقوبات وليس قانون التظاهر، لافتًا إلى ضرورة أن يكون التظاهر بالإخطار، موضحًا أنه على وزارة الداخلية أن تلجأ إلى القضاء حال اعتراضها.
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