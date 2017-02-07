قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه على مجلس النواب أن يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول قانون التظاهر عند الموافقة عليه

وأضاف عضو قومي حقوق الإنسان لـ«فيتو»، أنهم اعترضوا على المادة العاشرة من قانون التظاهر، بحيث تلجأ وزارة الداخلية إلى القضاء حال إذا ما أرادت إلغاء تظاهرة بعينها، وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا، وقضت بعدم دستورية هذه المادة بهيئتها الحالية.وأشار «أمين» إلى أن القانون لا يجب أن يتضمن العقوبات السالبة للحرية؛ لأنه قانون منظم لحق دستوري في الأساس، وأن العقوبات الجنائية ينظمها قانون العقوبات، مشددًا على رفضه الكامل المواد التي تنص على استخدام القوة مع المتظاهرين بأي حال من الأحوال.