يذكر أن المجلس الأعلى للسياحة تم إعادة تشكيله برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه يجرى حاليًا التحضيرات النهائية مع كل الوزارات المعنية بذلك لعرض مشكلات قطاع السياحة.ويهدف المجلس أولًا وأخيرًا إلى النهوض بصناعة السياحة المصرية لمواكبة التطورات الهائلة في هذه الصناعة بالعالم أجمع، وهو الهدف الذي وضعته دول العالم المتحضر نصب أعينها وكرست كل الوقت والجهد والمال من أجل تحقيقه.