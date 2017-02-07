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السيسي يرأس أول اجتماع للمجلس الأعلى للسياحة
07
فبراير
2017
09:43 AM
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يرأس الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع للمجلس الأعلى للسياحة
يذكر أن المجلس الأعلى للسياحة تم إعادة تشكيله برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه يجرى حاليًا التحضيرات النهائية مع كل الوزارات المعنية بذلك لعرض مشكلات قطاع السياحة.ويهدف المجلس أولًا وأخيرًا إلى النهوض بصناعة السياحة المصرية لمواكبة التطورات الهائلة في هذه الصناعة بالعالم أجمع، وهو الهدف الذي وضعته دول العالم المتحضر نصب أعينها وكرست كل الوقت والجهد والمال من أجل تحقيقه.
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