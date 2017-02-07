ومن المقرر أن يقوم الوفد بعمل المراجعات النهائية والرحلة التجريبية على الطائرة، وإنهاء إجراءات استلامها، لتقلع الطائرة بعد أيام وعلى متنها أعضاء الوفد، وتصل القاهرة يوم 11 فبراير الجارى لتنضم لأسطول |مصر للطيران| وتصبح الطائرة رقم 62 ضمن قوائم التشغيل الفعلى في الأسطول.وتعد هذه الطائرة رقم 22 من هذا الطراز، الذي يعد الأكثر رواجًا ومبيعًا في عائلة |بوينج 737| من الجيل الجديد، إذ يعد هذا الطراز الاختيار الأول لكبريات شركات الطيران العالمية، التي تستعين به، لقدرته على الوصول إلى جميع النقاط في عديد من الأسواق حول العالم.