-
رياضة
- برشلونة يبحث عن التأهل إلى نهائي كأس إسبانيا أمام أتليتكو مدريد
- تقرير.. أزمة مرتضى
- لاعبو الأهلي الدوليون يتوجهون اليوم إلى الإمارات استعدادا للسوبر
- اليوم.. وزير الرياضة وساويرس يحضران مؤتمر بطولة الجونة للإسكواش
- تقرير.. أزمة مرتضى
- 8 مواجهات قوية اليوم في الجولة الـ20 بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد
- روما يلتقي فريق فيورنتينا في الدوري الإيطالي
- بايرن ميونخ في مباراة سهلة أمام فولفسبورج بكأس ألمانيا
- تقرير.. أزمة مرتضى
- باريس سان جيرمان يصطدم بـ«ليل » في الدوري الفرنسي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وفد «مصر للطيران» يسافر لأمريكا لاستلام طائرة «بوينج» الجديدة
يسافر وفد شركة |مصر للطيران|، اليوم الثلاثاء، متوجهًا إلى مقر مصنع شركة |بوينج| العالمية في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، لاستلام الطائرة الثانية من صفقة الطائرات الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة من طراز بوينج B737-800 NGs والبالغة 9 طائرات
ومن المقرر أن يقوم الوفد بعمل المراجعات النهائية والرحلة التجريبية على الطائرة، وإنهاء إجراءات استلامها، لتقلع الطائرة بعد أيام وعلى متنها أعضاء الوفد، وتصل القاهرة يوم 11 فبراير الجارى لتنضم لأسطول |مصر للطيران| وتصبح الطائرة رقم 62 ضمن قوائم التشغيل الفعلى في الأسطول.وتعد هذه الطائرة رقم 22 من هذا الطراز، الذي يعد الأكثر رواجًا ومبيعًا في عائلة |بوينج 737| من الجيل الجديد، إذ يعد هذا الطراز الاختيار الأول لكبريات شركات الطيران العالمية، التي تستعين به، لقدرته على الوصول إلى جميع النقاط في عديد من الأسواق حول العالم.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)