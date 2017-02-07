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إلغاء إقلاع 7 رحلات جوية دولية بمطار القاهرة لقلة عدد الركاب
07
فبراير
2017
09:43 AM
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أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي، عن وصول 7 إخطارات بإلغاء رحلات جوية دولية، بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها، فضلا عن وجود مشكلات في جدول تشغيل عدد من الرحلات
وقالت المصادر إن سلطات المطار تلقت 5 إخطارات من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 112 و106 المتجهتين إلى ينبع، ورحلة رقم 486 المتجهة إلى القصيم، ورحلة رقم 905 المتجهة إلى جدة، ورحلة رقم 825 المتجهة إلى العين بسبب مشكلات في جدول التشغيل.وأكدت المصادر أن سلطات المطار تلقت أيضًا إخطارين من شركة |النيل للطيران| بإلغاء رحلاتها رقم 113 المتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم 145 المتجهة إلى حائل؛ بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها، وأن سلطات المطار قامت بتنسيق سفر ركاب تلك الرحلات على متن طائرات أخرى.
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