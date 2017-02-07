أقلعت منذ قليل، طائرة الخطوط اليمنية المتجهة إلى مطار بيشة جنوب غرب المملكة العربية السعودية بعد تأخرها 5 ساعات بمطار القاهرة؛ بسبب إجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن طائرة الخطوط اليمنية رقم 601 المتجهة إلى بيشة تأخرت عن موعد إقلاعها المحدد بجدول التشغيل في الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء، لمدة 5 ساعات بسبب إجراءات الحصول على تصريح بالعبور في أجواء آمنة.