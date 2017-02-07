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«سمارت»: أصحاب كروت الخبز لهم الحق في صرف سلع بديلة
07
فبراير
2017
07:44 AM
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كشف مصدر مسئول بشركة |سمارت| للبطاقات الذكية بالتنمية الإدارية التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المتعاقدة معها وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن من حق المواطنين الذين لديهم بطاقات لصرف الخبز المدعم أن يصرفوا سلع نقاط الخبز البديلة من أي منفذ تمويني سواء كان من محال البقالة أو فروع جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية
وأكد المصدر لـ |فيتو|، أنه لا بد لصاحب بطاقة الخبز أن يكون لديه الرقم السري مع ضرورة أن يتم الصرف مرة أو أكثر للخبز خلال الشهر للحصول على سلع نقاط الخبز التي يبدأ صرفها لمدة 20 يومًا من بداية كل شهر. الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أن صرف سلع نقاط الخبز تصل إلى 500 مليون جنيه شهريًا.
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