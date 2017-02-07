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«التمريض»: صرف حافز الطوارئ خلال أيام
07
فبراير
2017
04:44 AM
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أعلنت النقابة العامة للتمريض عن الموافقة، عن صرف كل من حافز الطوارئ الخاص بالأماكن الحرجة، بجانب أجر النوبتجية والسهر
وأضافت النقابة أن القرار سيتم إعلانه بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة إلى جميع الوحدات الحسابية.وجاءت الموافقة خلال اتصال تليفوني بين الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، والدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، ومن منطلق حرص النقابة العامة للتمريض، على مصالح جميع أعضاء المهنة.
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