حدد قانون المنظمات النقابية الجديد والمعروض على مجلس النواب للبت فيه خلال الأيام القليلة المقبلة، الشروط الواجب توافرها فيمن يكون عضوًا بالمنظمة النقابية وتشمل الآتي: أن يكون مصري الجنسية وألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية وألا يكون محجورًا عليه

‌ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجارى أو صناعي أو زراعي أو خدمي وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكًا، أو حائزًا لأكثر من ثلاثة أفدنة أن يكون عاملًا مشتغلًا بإحدى المهن أو الحرف أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية وألا يكون منضمًا إلى أية منظمة نقابية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني.ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.