شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة على كافيهات منطقة مصر الجديدة والنزهة بعد حادث مقتل مشجع عقب مباراة مصر والكاميرون في نهائي أمم افريقيا داخل كافيه |كيف|

وأغلقت الحملة بعض الكافيهات التي تعمل بدون ترخيص منها: |هوكا - جابريل - جوستو - روما|، والعديد من الكافيهات والمقاهي الأخرى.يذكر أن أحد الشباب قتل في كافيه |كيف| بمصر الجديدة بعد مشادة مع أحد العاملين بالكافيه بعد مشادة عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون في نهائي كأس الأمم الأفريقية.