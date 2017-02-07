قال خالد أبو بكر، الناشط الحقوقي، إن ما قاله موقع |ذي إنترسبت| حول الاتهامات الموجهة لأطراف حكومية بالقيام بحملات تشويه إلكترونية فضلا عن اختراق المراسلات والمحادثات الخاصة بأعضاء منظمات المجتمع المدني في مصر، اتهامات غير صحيحة، مؤكدا أن مصر أيام الثورة كانت تعيش حالة من الفوضى