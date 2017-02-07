اخبار مصر
-
رياضة
- الحمام يواجه دمنهور في دوري القسم الثاني بمجموعة بحري
- تقرير.. أزمة مرتضى
- ثلاثة بدائل لحكم السوبر.. منهم الأسوأ في مونديال البرازيل
- تقرير.. أزمة مرتضى
- بالصور.. «دجاجة» تقتحم لقاء ريو آفي وفييرينسي بالدوري البرتغالي
- تريزيجيه: «كان نفسنا نفرح الشعب المصري»
- ترتيب أرسنال في الدوري يحسم موقف «سانشيز» في التجديد
- مصطفى يونس: طارق حامد أفضل لاعبي مصر بالأمم الأفريقية
- لاعبو القناة في زيارة أحمد أبو زيادة بالمستشفى
- الخطيب لـ«ON Sport»: «هيديكوتي» من المدربين التاريخيين للأهلي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
خالد أبو بكر: الاتهام باختراق محادثات المجتمع المدني هدفه الإساءة لمصر
07
فبراير
2017
02:44 AM
بواسطة
قال خالد أبو بكر، الناشط الحقوقي، إن ما قاله موقع |ذي إنترسبت| حول الاتهامات الموجهة لأطراف حكومية بالقيام بحملات تشويه إلكترونية فضلا عن اختراق المراسلات والمحادثات الخاصة بأعضاء منظمات المجتمع المدني في مصر، اتهامات غير صحيحة، مؤكدا أن مصر أيام الثورة كانت تعيش حالة من الفوضى
وأضاف لـ«فيتو»، أن شركات المحمول أجنبية وتمتلك برامج تمكنها من استعادة المكالمات لإلصاق الاتهامات بمصر، وإذا كان الأمن الذي قام بذلك فرضا فهي مسئولية شركات المحمول، وبالتالي الاتهام ليس صحيحا وهدفه الإساءة لمصر.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع