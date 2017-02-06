تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وعدد من أعضاء البرلمان

وشهدت الاجتماعات السابقة خلافًا حول المادة ١٠ بمشروع قانون حماية المستهلك، المتعلقة بإنشاء حساب خاص للجهاز حول الصناديق الخاصة من جديد.ورفض نواب اللجنــة، تخصيص حساب متمثل في صندوق خاص للجهاز، وفقًا لنص المادة الواردة في مشروع القانون المقدم من أعضاء البرلمان.