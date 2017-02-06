شهدت مكاتب البنوك العاملة في مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، تراجعا ملحوظا في سعر صرف الدولار والريـال السعودي أمام الجنيه المصري وسط إقبال كبير لتبادل العملات

وسجل سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18،60 جنيها للبيع، و18،40 جنيها للشراء، في حين سجل الريـال السعودي 4،88 جنيهات للشراء، و4،96 جنيهات للبيع.