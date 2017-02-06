أكدت مصادر بمطار القاهرة تأخر وصول طائرة المنتخب الوطني لمدة 3 ساعات، لافتة إلى أنها تصل في الساعة الواحدة ظهر اليوم الاثنين، بدلا من العاشرة صباحًا