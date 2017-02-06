قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، إن سلطات المطار تلقت 8 إخطارات بإلغاء إقلاع 8 رحلات دولية لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، مشيرة إلى أنه تم التنسيق لسفر الركاب على متن رحلات أخرى

وأضافت المصادر أن شركة النيل للطيران أرسلت 3 إخطارات بإلغاء رحلتيها رقمي 113 و103 المتجهتين إلى ينبع، والرحلة رقم 183 المتجهة إلى الجوف، لعدم جدواها اقتصاديا.وأشارت المصادر إلى أن الشركة المصرية العالمية أرسلت 5 إخطارات بإلغاء رحلتها رقم 104 المتجهة إلى الطائف، والرحلة رقم 420 المتجهة إلى البحرين، بالإضافة إلى إلغاء الرحلة رقم 486 المتجهة إلى القصيم، والرحلتين رقمي 106 و112 المتجهتين إلى ينبع، لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.