توقف القطارات بسوهاج ساعة و 25 دقيقة بسبب عطل فني في عربة بالقطار 80 مميز

سوهاج- عمار حسين : توقفت حركة قطارات علي خط | القاهرة – أسوان | ساعة و 25 دقيقة، بسبب عطل فني في العربة رقم 3 من القطار رقم 80 مميز برصيف محطة العسيرات بمحافظة سوهاج