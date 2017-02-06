وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط الإيطالية، اشتبه حسن عبد اللطيف رئيس قسم التفتيش في راكب بسبب قصر مدة السفر وادعاء الراكب المرض وعدم استطاعة المشي ودخوله الدائرة الجمركية على كرسي متحرك.وأمر هاني أبو طالب، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائبه جيدا، وبفتحها عثر على علب شوكولاتة وعدد من علب الفيتامينات وأدوية خاصة بمرض القلب والسكر، وبفتح إحدى العلب عثر على كمية من عقار الترامادول داخل علبة خاصة بقرحة المعدة مدعيا أنها دواء خاص به.وبعرض المضبوطات على سعد فتح الله مدير الجمرك، تبين أن العقار عبارة عن أقراص ترامادول مخدر، وبعد عرض الواقعة على صبحي صابر مدير الإدارة ومحمد طوسون نائب مدير الإدارة، أمر بتفتيش كافة أمتعة الراكب وتفتيش الكرسي المتحرك، وعثر بحوزته على 160 قرص ترامادول مخدر داخل علبة غير خاصة به ومحكمة الغلق.وأمر سامي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.