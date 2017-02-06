قال خالد عبد العزيز فهمي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان بالمجلس، |إن اللجنة أحالت قانون تعويض شركات المقاولات إلى اللجنة التشريعية لإعادة صياغة بعض مواد القانون، في ظل التأثير السلبي لتعويم الجنيه على المشروعات الكبرى من صرف صحي ومستشفيات|

وأكد |فهمي| في تصريح لـ«فيتو» أن اللجنة تسعى لتعويض الشركات، وهي فكرة طرحتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اعتدادا بأن التشريعات الحالية لا تعطي إلا تعويضا قدره 15%بعد فترة تداول بالمحاكم.وتابع: طالبنا بوجود لجنة دائمة للبت في طلبات التعويضات، وتضم ممثلين لمجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية، بالإضافة إلى بعض المتخصصين في هذا المجال لمنع توقف المشروعات.