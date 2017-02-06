اخبار مصر
-
رياضة
- باتريوتس يصعق فالكونز ويفوز بلقب دوري كرة القدم الأمريكية
- بريطانيا تتأهل بغرابة في كأس ديفيز للتنس والأرجنتين ستنتظر
- سفير بريطانيا في القاهرة: يا ريت منتخب إنجلترا يبقى زي الفراعنة
- محمد حشيش: اللعب في نهائي أمم أفريقيا بالجابون إنجاز
- الكاميرون ترفع كأس الأمم بعد هدف متأخر من أبو بكر
- المصريون يدعمون المنتخب بهاشتاج «ارفع رأسك فوق»
- رئيس بعثة المنتخب: نعتذر للشعب المصري واللاعبون لم يقصروا
- منتخب مصر يعود إلى القاهرة في العاشرة صباحا
- جمال الشريف: هدف الكاميرون الثاني صحيح
- زوجة الحضري: مصر كلها هتستناك في المطار يا بطل
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
برلماني: طالبنا بلجنة للبت في تعويض شركات المقاولات
06
فبراير
2017
05:44 AM
بواسطة
قال خالد عبد العزيز فهمي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان بالمجلس، |إن اللجنة أحالت قانون تعويض شركات المقاولات إلى اللجنة التشريعية لإعادة صياغة بعض مواد القانون، في ظل التأثير السلبي لتعويم الجنيه على المشروعات الكبرى من صرف صحي ومستشفيات|
وأكد |فهمي| في تصريح لـ«فيتو» أن اللجنة تسعى لتعويض الشركات، وهي فكرة طرحتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اعتدادا بأن التشريعات الحالية لا تعطي إلا تعويضا قدره 15%بعد فترة تداول بالمحاكم.وتابع: طالبنا بوجود لجنة دائمة للبت في طلبات التعويضات، وتضم ممثلين لمجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية، بالإضافة إلى بعض المتخصصين في هذا المجال لمنع توقف المشروعات.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع