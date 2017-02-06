قال النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، |إن مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية تقتضي ضرورة تغليظ العقوبات على المعتدين سواء بالتجريف أو البناء|

وأكد |فرغل| في تصريح لـ|فيتو| أنه بدلا من التعدي على الأراضي الزراعية ثم الذهاب إلى الصحراء لزراعتها علينا أن نحافظ على الأراضي الزراعية، ونقوم بعمل تجمعات سكنية جديدة، لافتا إلى أن التصالح مع المعتدين من شأنه زيادة التعديات على الأراضي الزراعية.