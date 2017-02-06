وأعلنت مصادر بمطار القاهرة، إنه سيتم استقبال الفريق بصالة 4 والمخصصة للطيران الخاص لدى وصولهم إلى المطار على متن طائرة النيل للطيران، الشركة الراعية للمنتخب، في الساعة العاشرة صباح اليوم الإثنين.وكانت مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره الكاميروني، انتهت بفوز الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب دانجوندجي، في نهائي بطولة الأمم الأفريقية.